Антонелли стал первым после Мазепина гонщиком, уступившим три круга победителю в Ф-1

Примечательный статистический факт зафиксирован на минувшем Гран-при Монако Формулы-1.
Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли, финишировавший последним, уступил три круга победителю британцу Ландо Норрису из «Макларена».
Последним гонщиком, проигравшим победителю этапа три круга, является россиянин Никита Мазепин, показавший данный результат на Гран-при Мехико 2021 года.
Формула-1. Гран-при Монако. Гонка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 78 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +3.131.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +3.658.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +20.572.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +51.387.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Александер Албон («Уильямс») +2 круга.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.