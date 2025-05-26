Ферстаппен оценил выступление «Ред Булл» на Гран-при Монако

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен оценил выступление команды на Гран-при Монако.

«По правде говоря, я не думаю о чемпионате. Я просто хочу проходить гонку за гонкой. Очевидно, на одних трассах вы более конкурентоспособны, а на других испытываете трудности. Понятно, что в Монако мы испытывали трудности. Но с этим новым поколением машин мы мучимся здесь каждый год. Только в 2023 году у нас было огромное преимущество в темпе. Все остальные годы лично для меня стали проблемой.

С учётом нашего темпа на протяжении уикенда, мы хорошо поработали. Как команда мы недовольны четвёртым местом. Но мы должны смириться с тем, что знаем о пределах машины», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.