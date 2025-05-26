Деймон Хилл предложил Ф-1 гоняться в Монако на болидах из Lego

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл иронично высказался о минувшем Гран-при Монако.
«Компания Lego сообщила о решении для Гран-при Монако-2026», — написал Хилл в социальных сетях, опубликовав фото с парада пилотов на машинах Ф-1 из Lego в Майами.
Формула-1. Гран-при Монако. Гонка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 78 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +3.131.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +3.658.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +20.572.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +51.387.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Александер Албон («Уильямс») +2 круга.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.