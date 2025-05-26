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Деймон Хилл предложил Ф-1 гоняться в Монако на болидах из Lego

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл иронично высказался о минувшем Гран-при Монако.

«Компания Lego сообщила о решении для Гран-при Монако-2026», — написал Хилл в социальных сетях, опубликовав фото с парада пилотов на машинах Ф-1 из Lego в Майами.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 78 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +3.131.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +3.658.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +20.572.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +51.387.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

9. Александер Албон («Уильямс») +2 круга.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.