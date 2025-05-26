Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Деймон Хилл предложил Ф-1 гоняться в Монако на болидах из Lego

Деймон Хилл предложил Ф-1 гоняться в Монако на болидах из Lego
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл иронично высказался о минувшем Гран-при Монако.

«Компания Lego сообщила о решении для Гран-при Монако-2026», — написал Хилл в социальных сетях, опубликовав фото с парада пилотов на машинах Ф-1 из Lego в Майами.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 78 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +3.131.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +3.658.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +20.572.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +51.387.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Александер Албон («Уильямс») +2 круга.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.

Материалы по теме
Расселл: гонка Lego мне понравилась больше
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android