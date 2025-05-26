Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Честейн стал первым пилотом NASCAR с 1971 года, победившим при старте с последней позиции

Честейн стал первым пилотом NASCAR с 1971 года, победившим при старте с последней позиции
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 26 мая в американской гоночной серии NASCAR состоялась гонка Coca-Cola 600 — 13-й этап NASCAR Cup Series 2025 года, который прошёл на овале «Шарлотт Мотор Спидвей». Победу одержал пилот Росс Честейн (Trackhouse Racing/«Шевроле»), который стал первым гонщиком с 1971 года в NASCAR, выигравшим заезд при старте с последнего места на решётке.

В 1971 году легендарный семикратный чемпион NASCAR Ричард Петти одержал победу при старте с последней позиции.

Уильям Байрон (Hendrick Motorsports/«Шевроле») лидировал 70,75% дистанции, но Честейн совершил обгон в концовке гонки и выиграл заезд.

NASCAR Cup Series. Сoca-Cola 600, Конкорд, Северная Каролина (топ-10):

1. Росс Честейн (Trackhouse Racing/«Шевроле») — 400 кругов.
2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports/«Шевроле») +0.673.
3. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing/«Тойота») +6.337.
4. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing/«Шевроле») +6.714.
5. Брэд Кезеловски (RFK Racing/«Форд») +6.840.
6. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports/«Шевроле») +11.417.
7. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports/«Шевроле») +12.936.
8. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing/«Тойота») +17.265.
9. Райан Прис (RFK Racing/«Форд») +19.034.
10. Ноа Грэгсон (Front Row Motorsports/«Форд») +20.359.

Материалы по теме
Пугающая авария россиянина и дуэль звезды IndyCar с экс-пилотом Ф-1. Как прошла «Инди-500»
Live
Пугающая авария россиянина и дуэль звезды IndyCar с экс-пилотом Ф-1. Как прошла «Инди-500»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android