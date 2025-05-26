Честейн стал первым пилотом NASCAR с 1971 года, победившим при старте с последней позиции

В ночь на 26 мая в американской гоночной серии NASCAR состоялась гонка Coca-Cola 600 — 13-й этап NASCAR Cup Series 2025 года, который прошёл на овале «Шарлотт Мотор Спидвей». Победу одержал пилот Росс Честейн (Trackhouse Racing/«Шевроле»), который стал первым гонщиком с 1971 года в NASCAR, выигравшим заезд при старте с последнего места на решётке.

В 1971 году легендарный семикратный чемпион NASCAR Ричард Петти одержал победу при старте с последней позиции.

Уильям Байрон (Hendrick Motorsports/«Шевроле») лидировал 70,75% дистанции, но Честейн совершил обгон в концовке гонки и выиграл заезд.

NASCAR Cup Series. Сoca-Cola 600, Конкорд, Северная Каролина (топ-10):

1. Росс Честейн (Trackhouse Racing/«Шевроле») — 400 кругов.

2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports/«Шевроле») +0.673.

3. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing/«Тойота») +6.337.

4. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing/«Шевроле») +6.714.

5. Брэд Кезеловски (RFK Racing/«Форд») +6.840.

6. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports/«Шевроле») +11.417.

7. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports/«Шевроле») +12.936.

8. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing/«Тойота») +17.265.

9. Райан Прис (RFK Racing/«Форд») +19.034.

10. Ноа Грэгсон (Front Row Motorsports/«Форд») +20.359.