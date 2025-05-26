Шарль Леклер объяснил, почему не поедет в «Инди-500»

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», ответил, почему не хочет участвовать в «Инди-500».

«Саму гонку «Инди-500» я не смотрел, так как у нас всегда долгие совещания с командой и мы заканчиваем поздно. Приму ли я когда-нибудь участие в ней? Это сумасшедшая гонка. Мы про неё разговаривали с Оскаром. Я не думаю, что когда-нибудь буду участвовать в ней. На мой взгляд, это просто слишком другой уровень сумасшествия.

Я счастлив в Формуле-1. Я люблю нашу серию и полностью сосредоточен на ней в первую очередь. А когда всё это закончится, я хочу ещё кое-что сделать — выступить в Ле-Мане с моим братом. Так что, пожалуй, это те две вещи, которыми мне действительно хочется заниматься. Но ребят из «Инди-500» я уважаю», — приводит слова Леклера издание GPblog.