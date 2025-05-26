«Люди в команде — единственные, кто знает правду». Норрис — о критике в свой адрес

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» прокомментировал критику в своей адрес.

«На мой взгляд, люди могут писать что хотят. Это зависит не от меня. У людей есть своё мнение, они могут делать всё что угодно. Дело в том, что в 99% случаев ни одна из публикаций про меня не соответствует действительности. В общем, всё это чушь собачья. Мне всё равно, что пишут люди, пока я и моя команда знает истину, и это нормально. Последние несколько месяцев я усердно работал, чтобы вернуть ту скорость, которая была у меня в Австралии, ту уверенность.

То, что я почувствовал в этот уикенд, было небольшим шагом вперёд. Не то чтобы я добился успеха сейчас и всё вернулось на круги своя. Есть ещё вещи, над которыми мне нужно поработать, также присутствуют моменты, которые связаны с нашим нынешним болидом, так что впереди много работы, чтобы преуспеть и максимизировать результаты по сравнению с прошлым годом и нынешним. И я не имею в виду, чтобы сделать машину быстрее — у неё всё хорошо со скоростью. Просто нужно изменить пару вещей.

На самом деле, я доволен квалификацией больше, чем гонкой. Воскресный день невероятен, но в субботу я был более эмоционален. Вот как много значил для меня успех в квалификации. Так что мне осталось вернуть себе уверенность в квалификации, потому что это было то, чего я добивался всю свою жизнь. До этого года всё всегда было хорошо. И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть темп.

Имея в соперниках Оскара [Пиастри], Шарля [Леклера], Макса [Ферстаппена], ты не можешь выступать не на самом высоком уровне. Так что, да, никто, кроме меня и моей команды, не знает, сколько труда и усилий затрачивается на всё это. И это единственные люди, которые должны быть в курсе того, что происходит, и знать правду обо всём. И так оно и останется», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.