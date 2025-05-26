Хорнер рассказал, как сделать Гран-при Монако интереснее

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как сделать Гран-при Монако более зрелищным с обгонами.

«Я бы сказал, что введение двух пит-стопов стало положительным изменением. В стратегическом плане это было интереснее, из-за этого присутствовало больше опасности, и, безусловно, это лучше, чем то, что мы видели в прошлом году, когда проходила классическая гонка.

Но, на мой взгляд, единственный способ по-настоящему стимулировать обгоны — радикально изменить конфигурацию трассы. Не думаю, что за всю гонку я видел хоть один обгон. Поэтому Формуле-1 стоит попытаться создать немного бóльшую зону торможения либо на выезде из туннеля, либо в первом повороте. Если бы существовал какой-то способ создать где-то более длинную зону торможения, нам действительно следовало бы изучить его.

Но машины сейчас такие большие, что, знаете ли, у вас просто нет шансов обойти их», — приводит слова Хорнера издание Autosport.