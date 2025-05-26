Хайдфельд ответил, можно ли сравнить форму Хэмилтона в «Феррари» с Шумахером в «Мерседесе»

48-летний бывший гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд ответил, почему некорректно сравнивать нынешнюю форму 40-летнего семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из «Феррари» с возвращением семикратного обладателя титула Михаэля Шумахера в серию.

Шумахер ушёл из Формулы-1 в 2006 году, а в конце 2009-го стало известно, что Михаэль подписал трёхлетний контракт с «Мерседесом», за который выступил с 2010 по 2012 год.

«Это будет не совсем корректное сравнение. Михаэль отсутствовал в Формуле-1 несколько лет, в то время как Льюис продолжал выступать. Но это показывает, что после многих лет работы в одной и той же среде сменить команду непросто. Льюис отлично адаптировался в «Мерседесе» — теперь ему нужно привыкать к новой машине «Феррари». И чем старше ты становишься, тем труднее начать всё сначала», — приводит слова Хайдфельда издание Nextgen-Auto.