ФИА объяснила, почему наказала Расселла именно проездом по пит-лейну за нелегальный обгон

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление, в котором объяснила своё решение оштрафовать британского пилота Формулы-1 Джорджа Расселла из команды «Мерседес» проездом по пит-лейну за обгон за пределами трассы на Гран-при Монако.

«Из радиосообщения, в котором Джордж сказал, что примет наказание, было ясно, что обгон был совершён намеренно, поскольку он чувствовал, что его замедляет машина №23, которая вела себя непредсказуемо.

Предвидя, что подобные ситуации могут возникнуть на этом Гран-при Монако, директор гонки (по просьбе стюардов) проинформировал все команды перед гонкой о том, что они будут внимательно следить за намеренным выездом с трассы в 10-м повороте для обгона автомобиля или группы медленно двигающихся болидов.

В этом сообщении также разъяснялось, что установленный регламентом штраф в 10 секунд может быть недостаточным для этого преднамеренного нарушения и что применяемое наказание может быть более значительным, чем 10 секунд. Таким образом, мы сочли, что нарушение правил автомобилем №63 должно повлечь за собой штраф в виде проезда по пит-лейну, и мы его применили», — говорится в заявлении ФИА.