Хорнер посмеялся над штрафом Расселла в Монако

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер посмеялся над штрафом для 27-летнего британского гонщика Джорджа Расселла из команды «Мерседес» на Гран-при Монако. Напомним, Расселл обогнал Александера Албона из «Уильямса» за пределами трассы в 10-м повороте, за что был наказан проездом по пит-лейну.

«Я услышал по радио, как он сказал, что примет штраф за этот обгон или что-то в этом роде, но потом его наказали проездом по пит-лейну (смеётся). Но мы, конечно, ожидали наказание из-за такого намеренного манёвра», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) объяснила, почему было принято решение наказать Джорджа не 10 секундами, а проездом по пит-лейну.