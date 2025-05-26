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Хорнер посмеялся над штрафом Расселла в Монако

Хорнер посмеялся над штрафом Расселла в Монако
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер посмеялся над штрафом для 27-летнего британского гонщика Джорджа Расселла из команды «Мерседес» на Гран-при Монако. Напомним, Расселл обогнал Александера Албона из «Уильямса» за пределами трассы в 10-м повороте, за что был наказан проездом по пит-лейну.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

«Я услышал по радио, как он сказал, что примет штраф за этот обгон или что-то в этом роде, но потом его наказали проездом по пит-лейну (смеётся). Но мы, конечно, ожидали наказание из-за такого намеренного манёвра», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) объяснила, почему было принято решение наказать Джорджа не 10 секундами, а проездом по пит-лейну.

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