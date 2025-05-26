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Руководитель «Астон Мартин» опроверг слова Ньюи про срок решения проблемы команды

Руководитель «Астон Мартин» опроверг слова Ньюи про срок решения проблемы команды
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Руководитель команды Формулы-1 Энди Кауэлл опроверг слова именитого конструктора Эдриана Ньюи, работающего в британском коллективе, о серьёзности проблемы корреляций данных на симуляторе. Ньюи заявил, что команде потребуется два года на исправление ситуации.

«Это не займёт двух лет, чтобы решить проблемы с корреляцией. И нет, у нас не возникло с Эдрианом разногласий. Нам просто требуется время, чтобы понять эти вещи, но это не годы, а несколько месяцев. Во время разбора полётов мы только что говорили о том, какую информацию передал нам гонщик с симулятора, что показала трасса, какие были несоответствия и то, что нам делать дальше.

На симуляторе мы немного осторожничаем в отношении того, следует ли внедрять изменения в настройках. Со временем мы обретём уверенность. И это путь, который мы проходим, и я не думаю, что это необычно для любой команды, внедряющей какой-либо новый инструмент» — приводит слова Кауэлла издание GPblog.

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