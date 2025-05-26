«Ничего не произошло». Хилл раскритиковал тактику Ферстаппена на ГП Монако

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл раскритиковал тактику 27-летнего гонщика и четырёхкратного обладателя титула серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на Гран-при Монако.

«Итак, первую часть Ферстаппен начал на жёстких шинах, не так ли? Таким образом, он был одним из немногих, кто предпочёл «хард» «медиуму». Было очевидно, что он будет стараться продержаться как можно дольше, потому что по регламенту придётся использовать разные составы, поэтому он перешёл потом на «медиум».

И в итоге, пока он ехал на шинах средней жёсткости, а другие стали заезжать на второй пит-стоп, он попытался создать отрыв в ожидании каких-либо событий на трассе. Но ничего не произошло», — приводит слова Хилла издание GPblog.