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Бывший технический директор Ф-1 дал совет ФИА по поводу пит-стопов под красными флагами

Бывший технический директор Ф-1 дал совет ФИА по поводу пит-стопов под красными флагами
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73-летний североирландский бывший инженер, а ныне эксперт Гэри Андерсон предложил Международной автомобильной федерации (ФИА) подкорректировать возможность командам Формулы-1 при появлении красных флагов менять резину.

«Эту проблему просто решить: разрешить командам менять шины под красным флагом в случае проколов, но это должны быть шины той же самой жёсткости. Если ехали на «медиуме», то ставят свежий «медиум». Это означает, что им всё равно придётся остановиться в гонке, чтобы соблюсти правила об обязательном использовании двух составов», — приводит слова Андерсона издание GPblog.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер посмеялся над штрафом пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на Гран-при Монако.

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