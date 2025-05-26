«Удивлён, что Сайнс выбрал такую слабую команду». Экс-пилот Ф-1 — о Карлосе в «Уильямсе»

48-летний бывший гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд рассказал, что был удивлён переходом 30-летнего испанского пилота «Королевских гонок» Карлоса Сайнса в «Уильямс».

«Я был удивлён, что Карлос перешёл в такую слабую команду, как «Уильямс». Но вместе они значительно улучшились», — приводит слова Хайдфельда издание Nextgen-Auto.

Сайнс дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе команды «Торо Россо», за которую провёл почти три сезона. По ходу 2017-го перешёл в «Рено», где выступал до конца 2018 года. Затем стал пилотом «Макларена» с 2019-го по 2020-й, после чего выбрал «Феррари», где провёл четыре сезона — с 2020-го по 2024-й.