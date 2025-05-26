«Мне не метеорит в двигатель попал». Алонсо раскритиковал команду за сход в Монако

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий коллектив «Астон Мартин», раскритиковал свою команду за сход из-за проблем с двигателем на Гран-при Монако.

«Сход в гонке не был несчастным случаем. Метеорит не попал в двигатель. Он сломался, потому что он был в плохом состоянии, ужасно подготовлен. На трассе шесть или семь двигателей «Мерседеса», но только мой сломался.

Однако пока я готов выступать на 100%, остальное придёт, когда потребуется. Если бы это были личные ошибки, если бы я не справился с чем-то, или если бы я чувствовал себя некомфортно в машине, или врезался бы в кого-то на старте, то да, тогда бы расстроился. Но я стараюсь тренироваться каждый день, готовиться так, как будто борюсь за чемпионский титул, даже если у меня нет ни одного очка», — приводит слова Алонсо издание Nextgen-Auto.