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«Мне не метеорит в двигатель попал». Алонсо раскритиковал команду за сход в Монако

«Мне не метеорит в двигатель попал». Алонсо раскритиковал команду за сход в Монако
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43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий коллектив «Астон Мартин», раскритиковал свою команду за сход из-за проблем с двигателем на Гран-при Монако.

Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658

«Сход в гонке не был несчастным случаем. Метеорит не попал в двигатель. Он сломался, потому что он был в плохом состоянии, ужасно подготовлен. На трассе шесть или семь двигателей «Мерседеса», но только мой сломался.

Однако пока я готов выступать на 100%, остальное придёт, когда потребуется. Если бы это были личные ошибки, если бы я не справился с чем-то, или если бы я чувствовал себя некомфортно в машине, или врезался бы в кого-то на старте, то да, тогда бы расстроился. Но я стараюсь тренироваться каждый день, готовиться так, как будто борюсь за чемпионский титул, даже если у меня нет ни одного очка», — приводит слова Алонсо издание Nextgen-Auto.

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