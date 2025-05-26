Марко: Антонелли проехал 10 тыс. км на тестах, а Хаджар — 500-800 км

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о гонщиках команды «Рейсинг Буллз» — Лиаме Лоусоне и Исаке Хаджаре.

«Лоусон выступал всё хуже и хуже. Сейчас он финишировал в топ-10 в Монако, что показывает, что он восстанавливается. Лиам не добился бы успеха рядом с Максом Ферстаппеном.

И теперь посмотрите ещё раз на выступления Исака в квалификации и в гонке в Монако. Когда сравниваю Хаджара с Кими Антонелли, то вспоминаю, как слышал, что Кими проехал около 10 тыс. км за рулём предыдущих версий болида Формулы-1. Хаджар же преодолел максимум 500-800 км на тестах. Таким образом, мы видим потенциал этого молодого человека.

У него есть все шансы выиграть Гран-при», — приводит слова Хорнера издание Nextgen-Auto.