Андерсон рассказал, как избежать опасных ситуаций с трафиком в квалификациях

74-летний североирландский бывший инженер, а ныне эксперт Гэри Андерсон рассказал, что нужно сделать для того, чтобы избежать проблем с трафиком и опасных ситуаций по ходу квалификаций между пилотами, находящимися на быстром круге, и тех, кто выехал или возвращается в боксы.

«На протяжении многих лет мы сталкивались с ужасающими разницами в скорости на тренировках и в квалификациях, когда пилоты уступали друг другу дорогу. Было много ошибок, а также несколько серьёзных аварий. Посмотрите, что произошло, когда Гасли врезался в Цуноду. И это было, когда они оба находились в гоночном режиме.

Что же сделать с этим? Самое простое решение, позволяющее гонщикам не терять скорость и создать разрыв между болидами в квалификации — это использовать дельту времени на определённом секторе, а не на всём круге.

Отмечу, что сейчас пилоты могут в быстром темпе проехать два отрезка и практически встать на последней части трассы, если только они не выйдут за установленную дельту», — приводит слова Андерсона издание GPblog.