«Только после летней паузы». Марко — о заменах в составе «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможных заменах в австрийском коллективе и в «Рейсинг Буллз».

«Обычно мы говорим о будущем пилотов только после летней паузы. Так что сейчас ещё слишком рано принимать какие-либо решения по всему этому. Да, мы ничего не исключаем после летнего перерыва. Скорость всегда является самым важным фактором для пилотов «Ред Булл».

Будем ли мы искать сразу двоих пилотов в «Ред Булл» из-за ухода Макса? Мы рассмотрим это только после летнего перерыва. Для этого ещё слишком рано. У него контракт до 2028 года. Во всех контрактах есть свои положения. Они в основном касаются скорости. На данный момент это неважно.

Мы просто должны убедиться, что машина работает достаточно хорошо. Тогда всё это обсуждение будет закрыто. На данный момент всё ясно: он говорит, что хочет завершить свой контракт, но мы должны предоставить ему болид для побед или, по крайней мере, автомобиль, на котором он мог бы бороться за титул чемпиона», — приводит слова Марко издание Nextgen-Auto.