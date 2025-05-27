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«Андердог, способный удивить». Херберт назвал пилота, который может побороться за титул

«Андердог, способный удивить». Херберт назвал пилота, который может побороться за титул
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт считает, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ещё может вклиниться за титульную борьбу в сезоне-2025.

«Джордж Расселл — андердог в чемпионской битве, однако он может преподнести сюрприз. Но ему понадобится немного удачи. Стабильность, которой он обладает, на мой взгляд, очень впечатляет. И у него есть жёсткий характер.

Это присутствовало в нём с самого начала его карьеры. Он всегда был очень, очень уверен в себе. И я думаю, что мы видим это, пока он находится в кокпите.

Однако он должен посматривать на своего партнёра [Антонелли], потому что, на мой взгляд, он видит в нём угрозу. Ему нужно убедиться, что команда будет поддерживать именно его. Ты всегда должен быть тем, кому все будут доверять. И в «Мерседесе» доверяют Джорджу, потому что он работает очень последовательно», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.

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