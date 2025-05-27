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«Феррари» хотела переманить Кристиана Хорнера — Bild

«Феррари» хотела переманить Кристиана Хорнера — Bild
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Представители команды Формулы-1 «Феррари» пару недель контактировали с руководителем коллектива «Ред Булл» Кристианом Хорнером и предложили австрийскому специалисту многолетний контракт, сообщило издание Bild.

В тексте говорится, что удручающие результаты «Феррари» в сезоне-2025 подтолкнули высшее руководство итальянцев в лице президента Джона Элканна на мысли о смене босса гоночного коллектива Фредерика Вассёра на Кристиана Хорнера.

Bild отмечает, что Хорнер ответил отказом, так как не хочет и не собирается покидать «Ред Булл». Британец не может представить себя работающим в другой команде.

Напомним, несколько лет назад он уже отклонял предложение «Феррари».

После восьми этапов сезона 2025 года у «Феррари» 142 очка и четвёртое место в Кубке конструкторов. «Ред Булл» третий — 143 балла.

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