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Вассёр отреагировал на эмоциональную риторику Хэмилтона по радио в Монако

Вассёр отреагировал на эмоциональную риторику Хэмилтона по радио в Монако
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Руководитель «Феррари»» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу общения по радио пилота команды Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Монако. Во время разговора со своим гоночным инженером Риккардо Адами британец, не услышав желаемого, заявил: «Ты не ответил на мой вопрос». А позже обратился к команде: «Вы мной недовольны или что-то случилось?»

«Когда гонщик спрашивает что-то, будучи между первым и третьим поворотом, нам приходится ждать, когда он подъедет к туннелю. Всё для того, чтобы избежать разговоров с ним во время поворотов. Дело не в том, что мы спим, и не в том, что пьём пиво. Просто потому, что у нас есть участок трассы, на котором мы договорились общаться. Честно говоря, меня не напрягает, что пилот о чём-то спрашивает. Я разговаривал с ним после гонки, он совсем не расстроился», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

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