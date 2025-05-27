Расписание трансляций Гран-при Испании — 2025

С 30 мая по 1 июня в календаре Формулы-1 запланирован девятый этап нынешнего сезона — Гран-при Испании.

Все заезды будут доступны к просмотру на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации вестись не будет. При этом «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда, где отразит все ключевые события.

Формула-1 Гран-при Испании — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 30 мая:

14:30. Первая тренировка Гран-при Испании;

18:00. Вторая тренировка Гран-при Испании.

Суббота, 31 мая:

13:30. Третья тренировка Гран-при Испании;

17:00. Квалификация Гран-при Испании.

Воскресенье, 1 июня:

16:00. Гонка Гран-при Испании.

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