Третий этап RDS Open пройдёт с 31 мая по 1 июня в Москве

С 31 мая по 1 июня на автодроме Moscow Raceway впервые пройдёт третий этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open).
За победу на Moscow Raceway будут бороться 38 пилотов из Ингушетии, Татарстана, Самарской, Челябинской, Свердловской, Рязанской и Ростовской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Казахстана.
Расписание 3-го этапа RDS Open на Moscow Raceway
31 мая, суббота
10:15-12:40 — квалификация (1-3 группы)
13:05-13:40 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия
15:30-17:55 — квалификация (4-6 группы)
1 июня, воскресенье
10:35-12:15 — парные заезды ТОП-32 PRO
13:25-14:55 — парные заезды ТОП-16 PRO
14:55-18.50 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал (PRO и NXT)
19:05 — церемония награждения