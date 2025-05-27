Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Третий этап RDS Open пройдёт с 31 мая по 1 июня в Москве

Третий этап RDS Open пройдёт с 31 мая по 1 июня в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

С 31 мая по 1 июня на автодроме Moscow Raceway впервые пройдёт третий этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open).

За победу на Moscow Raceway будут бороться 38 пилотов из Ингушетии, Татарстана, Самарской, Челябинской, Свердловской, Рязанской и Ростовской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Казахстана.

Расписание 3-го этапа RDS Open на Moscow Raceway

31 мая, суббота
10:15-12:40 — квалификация (1-3 группы)
13:05-13:40 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия
15:30-17:55 — квалификация (4-6 группы)

1 июня, воскресенье
10:35-12:15 — парные заезды ТОП-32 PRO
13:25-14:55 — парные заезды ТОП-16 PRO
14:55-18.50 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал (PRO и NXT)
19:05 — церемония награждения

Материалы по теме
Всё о новом сезоне русского дрифта: календарь, изменения в правилах и составы команд
Всё о новом сезоне русского дрифта: календарь, изменения в правилах и составы команд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android