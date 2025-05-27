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Формула-1 объявила о заключении многолетнего контракта с PepsiCo

Формула-1 объявила о заключении многолетнего контракта с PepsiCo
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Формула-1 объявила о заключении многолетнего соглашения с американской компанией PepsiCo. Как информирует пресс-служба «Королевских гонок», стороны заключили контракт до 2030 года.

В рамках соглашения PepsiCo будет уделять приоритетное внимание привлечению болельщиков для расширения аудитории Формулы-1. Кроме того, кооперация будет включать партнёрство PepsiCo с женским чемпионатом F1 Academy.

«Сейчас мы можем отпраздновать партнёрство между двумя культовыми и историческими мировыми брендами. Это блестящий союз, который объединит традиции и инновации, подарив нашим поклонникам и клиентам по всему миру радость, развлечения и незабываемые впечатления», — сказал генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

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