Алонсо оценил шансы Ферстаппена стать чемпионом Формулы-1 в этом сезоне

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», поделился мнением о шансах на титул гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам нынешнего сезона.

«Этого нельзя исключать, потому что он ещё один гений пилотирования. Мы говорили об Эдриане Ньюи, который способен делать особенные вещи, и я думаю, что Ферстаппен тоже на это способен. Он делает это и в этом году, так что никогда нельзя исключить его из борьбы за титул. Но да, нынешний сезон, безусловно, самый сложный из всех, в которых он участвовал, а «Макларен», вероятно, главный фаворит», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

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