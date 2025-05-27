Фернандо Алонсо ответил, когда примет решение, останется ли он в Ф-1 в 2027 году

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу возможного участия в «Королевских гонках» в 2027 году.

«Не знаю, буду ли я участвовать в Формуле-1 в 2027 году. На данный момент у меня контракт только на 2026 год. Приму решение в следующем году», — приводит слова испанского гонщика издание Mundo Deportivo.

В настоящий момент Фернандо 43 года. После восьми Гран-при именитый ветеран занимает 18-е место в общем зачёте пилотов, не имея в активе ни одного очка. Лидером является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, у которого 161 очко.

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