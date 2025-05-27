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Мик Шумахер может заменить Франко Колапинто в «Альпин» – oe24

Мик Шумахер может заменить Франко Колапинто в «Альпин» – oe24
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Немецкий гонщик Мик Шумахер может вернуться в Формулу-1. Как информирует oe24, Шумахер имеет шансы заменить аргентинца Франко Колапинто в «Альпин».

Напомним, Колапинто стал боевым гонщиком французской команды 7 мая в преддверии Гран-при Эмилии-Романьи. Его контракт с «Альпин» рассчитан на пять Гран-при. По итогам Гран-при Эмилии-Романьи аргентинец показал 16-й результат, а на недавнем этапе в Монако был 13-м.

Шумахер сейчас выступает за «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, состоится с 30 мая по 1 июня.

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