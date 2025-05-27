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Фернандо Алонсо назвал жертву, на которую готов пойти ради третьего титула в Формуле-1

Фернандо Алонсо назвал жертву, на которую готов пойти ради третьего титула в Формуле-1
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, чем был бы готов пожертвовать ради третьего чемпионства в «Королевских гонках».

«Третий титул Формулы-1 при условии, что больше никогда в жизни не смогу сесть за руль автомобиля? Да, я бы пошёл на это. Я бы согласился. Я проехал миллионы километров в картинге, так что считаю, что могу чем-то пожертвовать, чтобы попытаться выиграть третий чемпионат», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

В настоящий момент Алонсо занимает 18-е место в общем зачёте пилотов, не имея в активе ни одного очка. Лидером является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, у которого 161 очко.

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