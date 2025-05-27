Руководитель «КАМАЗ-мастер» Николаев поделился ожиданиями от «Шёлкового пути» — 2025

Руководитель и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев поделился ожиданиями от ралли-рейда «Шёлковый путь» — 2025.

«Ожидаем, что гонка получится уникальной. Полноценно готовимся: готовим технику, готовим экипажи. В этом году у нас будут представлены новые составы экипажей. Сейчас у нас акцент направлен именно на молодёжь. На протяжении двух этапов чемпионата России ребята себя очень хорошо показывают. Для нас это, конечно, здорово — значит, делаем всё правильно.

Состав экипажей мы огласим чуть позже: в июне будет пресс-тур, который мы проводим ежегодно в Набережных Челнах, там и озвучим информацию. Что касается меня как руководителя команды и как пилота, я в этом году планирую участвовать в ралли «Шёлковый путь», ехать вместе с командой», — передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Ольга Селезнёва.