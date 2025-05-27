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Роман Русинов — перед ралли «Шёлковый путь» — 2025: доехать до финиша — самое сложное

Роман Русинов — перед ралли «Шёлковый путь» — 2025: доехать до финиша — самое сложное
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Пилот и спортивный директор команды G-Drive Racing Роман Русинов дал комментарий по поводу предстоящего выступления в престижном ралли-рейде «Шёлковый путь» — 2025. Соревнования пройдут с 12 по 22 июля.

«Я никогда не думаю о победе, потому что, если ты об этом думаешь, она никогда не придёт. Ралли «Шёлковый путь» я расцениваю как очень яркое приключение в самых красивых местах нашей страны и Монголии. Каждое утро вы просыпаетесь суперрано, в палатке, сходили в душ, если успели. Это такой челлендж на самом деле.

Доехать до финиша – самое сложное в ралли-рейдах. В момент, когда ты понимаешь, что можешь проехать намного быстрее, но этого делать не нужно, сложно себя побороть. Тут нет стопроцентной формулы. Каждый день как минимум раз 20-30 у тебя такое — фуф, пронесло. Фуф, яма, проехали! Или столб. Шины в прошлом году мы меняли всего за полторы минуты. Начинали с семи минут на первом спецучастке, но потом так натренировались, что меняли уже за полторы-две минуты», — передаёт слова Русинова корреспондент «Чемпионата» Ольга Селезнёва.

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