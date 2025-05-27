«Безусловно, это». Леклер назвал главную слабость «Феррари» в данный момент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о главной проблеме команды в настоящий момент.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658
«Самая большая проблема? Безусловно, это медленные повороты. Думаю, что это наша самая большая слабость на сегодняшний день. Вот почему я приехал в Монако очень пессимистичным. Ожидал, что попасть в топ-10 уже будет непросто. Наши показатели в медленных поворотах очень низкие. Нужно продолжать работать над этим», — приводит слова Леклера GPblog.
Напомним, Леклер в Монако показал второй результат. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был пятым. Победителем стал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».
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