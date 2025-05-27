Фестиваль YUKA DRIVE FEST Джимхана стартовал в Казани

18 мая Казань приняла первый этап нового сезона YUKA DRIVE FEST Джимхана — крупнейшей российской серии по джимхане. На автодроме «Высокая Гора» зрители стали свидетелями не просто гонок, а настоящего автоспортивного шоу с мощными заездами, адреналином и атмосферой большого фестиваля.

Фото: Пресс-служба фестиваля YUKA DRIVE FEST Джимхана

Нововведение сезона — трасса в стиле 8bit задала тон. Фанаты получили возможность увидеть множество ярких событий: отлетевшие двери, сломанные подвески и даже загоревшийся автомобиль Алексея Шендюкова, одного из фаворитов прошлого сезона.

Лучшим пилотом этапа стал Владислав Корнеев из Уфы, уверенно проехавший весь турнирный путь до финала. Серебро — у Андрея Самотея (Анапа), бронза — у Даниила Сиротина (Липецк).

Фото: Пресс-служба фестиваля YUKA DRIVE FEST Джимхана

Победителем квалификации стал Камиль Хамидуллин (Уфа), показавший лучший ориентир по точности и скорости.

Сезон-2025 также стартовал с новой номинации — «Кубок за лучшую ливрею», и первый титул в этой категории забрал Рушан Ахмедшин.

Главная дуэль дня — за Кубок Супербосса, в которой амбассадору серии Аркадию Цареградцеву противостоял Андрей Самотей. Упорная борьба, зрительский ажиотаж — и снова победа осталась за Царём.

Зрителей ждала масштабная программа: G-Taxi, симрейсинг, BMX-шоу, дрифт-трайки, детская зона, музыка, фудкорты, мастер-классы и интерактивы от партнёров

Соревнования примут ещё четыре города. Один из этапов пройдёт в Москве на День города — в рамках Фестиваля технических видов спорта с бесплатным входом. Где пройдёт гранд-финал сезона, организаторы из Yuka ADV Pro Racing пока держат в секрете.