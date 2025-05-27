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Виктор Мартинс выступит за «Уильямс» в тренировке Гран-при Испании

Виктор Мартинс выступит за «Уильямс» в тренировке Гран-при Испании
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Французский гонщик Формулы-2 Виктор Мартинс примет участие в первой тренировке Гран-при Испании в составе команды «Уильямс». Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

«Я невероятно счастлив впервые сесть за руль машины в Барселоне! Это будет невероятный опыт пилотирования. Я усердно работаю над подготовкой, чтобы максимально использовать своё время за рулём и сделать эту сессию ценной для себя и команды. Я очень благодарен всем в команде за предоставленную мне возможность и с нетерпением жду случая насладиться каждой секундой!» — приводит слова Виктора Мартинса пресс-служба команды.

Гран-при Испании пройдёт с 30 мая по 1 июня на трассе в Барселоне.

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