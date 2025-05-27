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Роберт Шварцман был признан новичком года на «Инди-500»

Роберт Шварцман был признан новичком года на «Инди-500»
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, выступающий в серии IndyCar за коллектив «Према», был признан новичком года на гонке «500 миль Индианаполиса».

Шварцман, несмотря на сход в гонке, был признан лучшим среди новичков, несмотря на то что Луис Фостер, который также носит звание новичка, сумел финишировать в гонке на 12-й позиции.

Напомним, Шварцман стартовал на «Инди-500» с поул-позишен, до первых пит-стопов занимал четвёртое место, из-за медленной первой остановки откатился назад, а инцидент на третьем пит-стопе привёл к его сходу из-за повреждений машины.

Шварцман стал первым новичком, завоевавшим поул-позицию в квалификации «Инди-500», с 1983 года — до Роберта таковым был Тео Фаби на гонке 1983 года.

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