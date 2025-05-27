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Эксперт считает, что Цуноду могут заменить на Хаджара в 2025 году

Эксперт считает, что Цуноду могут заменить на Хаджара в 2025 году
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Известный журналист Питер Уиндзор высказался о ситуации вокруг второго пилота «Ред Булл» Юки Цуноды и выступлений Исака Хаджара в составе «Рейсинг Буллз».

«Он выступает великолепно. Я в субботу сравнивал Лоусона и Хаджара, когда они проезжали шикану у бассейна на быстрых попытках. У Лоусона видно, что задняя часть немного срывается, много искр, но при этом идеальный контроль болида. Что до Хаджара, то там будто за рулём Ферстаппен. Он едет почти по прямой, с тем же количеством искр, но великолепно позиционирует болид. Исак очень хорош.

Цунода, кажется, не справляется с управлением второй машины «Ред Булл». Это тот самый большой шанс. Это «Ред Булл», так что ставки очень высоки. Шансы Хаджара заменить Цуноду довольно высоки. Думаю, в «Ред Булл» смотрят на него и думают об этом», — приводит слова Уиндзора GPBlog.

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