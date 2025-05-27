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Стало известно, сколько заработал Шварцман за участие в «Инди-500»

Стало известно, сколько заработал Шварцман за участие в «Инди-500»
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман, выступающий в серии IndyCar за коллектив «Према», заработал за участие в гонке «500 миль Индианаполиса» $ 327 тыс. Об этом сообщил официальный сайт серии. Шварцман заработал $ 50 тыс. за звание новичка года, остальная сумма была выплачена ему за его выступление в гонке.

Победитель заезда, испанец Алекс Палоу, получил $ 3,8 млн.

Напомним, Шварцман стартовал на «Инди-500» с поул-позишен, до первых пит-стопов занимал четвёртое место, из-за медленной первой остановки откатился назад, а инцидент на третьем пит-стопе привёл к его сходу из-за повреждений машины.

Шварцман стал первым новичком, завоевавшим поул-позицию в квалификации «Инди-500», с 1983 года — до Роберта таковым был Тео Фаби на гонке 1983 года.

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