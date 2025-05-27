Брандл высоко оценил выступление Норриса в Монако

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался о выступлении Ландо Норриса на Гран-при Монако.

«Последние восемь дней получились насыщенными для Норриса и его шансов на чемпионский титул. Он сумел справиться с большим количеством демонов и сомнений в паддоке, в том числе благодаря невероятным обгонам в Имоле и потрясающей поул-позиции в Монако под колоссальным давлением со стороны соперников. После этого он выдал безошибочный пилотаж по городским улицам на пути к победе, несмотря на хаос и вызовы.

Теперь между ним и напарником всего три очка после гонки, которая закрыла треть сезона. Пиастри провёл не самый спокойный этап в жизни, сломав крыло и, по собственным словам, допустив больше контактов с барьерами за один уик-энд, чем за всю карьеру. Но Оскар всё равно завоевал подиум, так что он завершил бы с трофеем каждую гонку сезона, если бы не один поворот под дождем у себя дома в Мельбурне. Кроме того, он финишировал в очках уже 34 гонки подряд», — приводит слова Брандла Sky Sports.