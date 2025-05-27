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«У меня где-то пара секунд экранного времени». Алонсо — о фильме про Формулу-1

«У меня где-то пара секунд экранного времени». Алонсо — о фильме про Формулу-1
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о премьере фильма «Формула-1».

«Фильм получился классным. Там отлично показано, что происходит в паддоке, в командах, с пилотами — это хорошая новость для болельщиков по всему миру. Надеюсь, зрителям фильм понравится, как и нам.

Было здорово видеть коллег, пилотов на экране. У меня где-то пара секунд экранного времени. Был в фильме и Лоуренс Стролл, он шёл вместе с руководителем команды на пит-лейн. Так что мы увидели знакомые лица. Команда «Апекс» была внедрена в паддок пару лет, так что было приятно увидеть результат. Лоуренс здорово смотрелся, так что, уверен, он станет хорошим актёром. Думаю, его ещё позовут в кино», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

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