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Эксперт объяснил, почему Хаджар перестал ругаться по радио

Эксперт объяснил, почему Хаджар перестал ругаться по радио
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Эксперт Формулы-1 Алекс Брандл высказался о новичке Формулы-1 пилоте «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре.

«Он всегда был очень эмоциональным по радио. Поэтому перед его дебютом в Формуле-1 я задавался вопросом, будут ли его выступления стабильными. И его стабильность меня удивила. Он сказал мне во время этапа в Саудовской Аравии, что те радиосообщения, которые он всегда передавал, он до сих пор передаёт в своём шлеме, просто не нажимает на кнопку!» — приводит слова Алекса Брнадла F1oversteer.

Хаджар финишировал на шестой позиции на Гран-при Монако. Исак благодаря этому финишу набрал больше очков за восемь гонок, чем Лиам Лоусон и Юки Цунода вместе взятые.

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