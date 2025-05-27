Эксперт объяснил, почему Хаджар перестал ругаться по радио

Эксперт Формулы-1 Алекс Брандл высказался о новичке Формулы-1 пилоте «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре.

«Он всегда был очень эмоциональным по радио. Поэтому перед его дебютом в Формуле-1 я задавался вопросом, будут ли его выступления стабильными. И его стабильность меня удивила. Он сказал мне во время этапа в Саудовской Аравии, что те радиосообщения, которые он всегда передавал, он до сих пор передаёт в своём шлеме, просто не нажимает на кнопку!» — приводит слова Алекса Брнадла F1oversteer.

Хаджар финишировал на шестой позиции на Гран-при Монако. Исак благодаря этому финишу набрал больше очков за восемь гонок, чем Лиам Лоусон и Юки Цунода вместе взятые.