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Вольф заявил, что не уверен в работе новинок «Мерседеса»

Вольф заявил, что не уверен в работе новинок «Мерседеса»
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Руководитель немецкого коллектива «Мерседес» Тото Вольф высказался о новинках команды на Гран-при Монако.

«Мы видели не только у нас, но и у «Ред Булл» и «Феррари», как команда может потерять верный курс и оказаться в состоянии, когда вы уже не уверены, работает обновление — или же вас подвели окружающие условия.

В прошлом году нашей ахиллесовой пятой были жаркие гонки. При этом в холодных условиях мы доминировали. Так что посмотрим, как пройдёт Барселона и следующие гонки. Определённо, это было менее выдающееся выступление, чем до Майами», — приводит слова Тото Вольфа BBC.

Напомним, по итогам гонки «Мерседес» не сумел набрать очков.

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