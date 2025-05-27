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Эксперт предложил необычный способ повышения зрелищности Гран-при Монако

Эксперт предложил необычный способ повышения зрелищности Гран-при Монако
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался о проблемах Гран-при Монако.

«Опыт вышел неудачным. Нужно корректировать свои ожидания от дня гонки и делать всё, чтобы облегчить обгоны, может быть, признать, что квалификация в Монако является одним из наиболее особенных часов сезона Формулы-1. Проблемы возникают из-за конфигурации трассы, а здесь нет места для внедрения длинных прямых или широких зон для обгона. Даже на широких трассах есть всего одна прорезиненная траектория.

У моего сына есть интересное решение, пусть оно и ироничное — дать каждому пилоту использовать один «джокер», срезая шикану, как сделал Джордж Расселл, и сохраняя позицию. Это не позволило бы соперникам ехать слишком медленно», — приводит слова Мартина Брандла Sky Sports.

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