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Баррикелло: Хэмилтон почувствовал прессинг в «Феррари»

Баррикелло: Хэмилтон почувствовал прессинг в «Феррари»
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Бывший гонщик «Феррари» Рубенс Баррикелло высказался о нынешнем пилоте команды, семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.

«Мог сказать по собственному опыту, что с точки зрения психологии выступать за «Феррари» тяжелее, чем за любую другую команду. Это из-за того, что коллектив поддерживают настоящие фанатики, из-за которых вы постоянно чувствуете прессинг. Льюис уже ощутил это давление, потому что все наблюдают за каждым его шагом, все знают, кто такой Хэмилтон. В Италии огромный прессинг, а чтобы справиться с ним, нужна психологическая устойчивость.

Когда я приезжаю во Фьорано, чтобы пообедать в ресторане, меня узнают и относятся ко мне так, словно я только вчера выступал за «Феррари». Представьте, каково быть действующим пилотом команды. Прессинг на них идёт снаружи, но на базе вы работаете с потрясающими людьми, и, поверьте, там созданы превосходные условия», — приводит слова Баррикелло Crash.

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