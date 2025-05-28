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Тото Вольф намекнул, кто может извлечь максимум от ужесточения требований к гибким крыльям

Тото Вольф намекнул, кто может извлечь максимум от ужесточения требований к гибким крыльям
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что итальянская команда «Феррари» может выиграть больше других за счёт дополнительных тестов переднего крыла на гибкость начиная с Гран-при Испании.

«Думаю, мы уже убедились, что «Феррари», вероятно, была наиболее консервативна в отношении гибких крыльев. Не уверен, что это что-то изменит, но это другой аспект любопытства, и я не знаю, как всё будет развиваться», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Гран-при Испании состоится с 30 мая по 1 июня. «Феррари» в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. На третьей позиции находится «Ред Булл», «Мерседес» – на второй. «Макларен» – лидер.

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