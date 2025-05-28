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Алонсо назвал условие, при котором будет готов сойти во всех оставшихся гонках этого года

Алонсо назвал условие, при котором будет готов сойти во всех оставшихся гонках этого года
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что был бы готов пожертвовать сезоном 2025 года, если бы это означало, что «Астон Мартин» будет претендовать на титул в 2026-м.

«Что ж, честно говоря, я буду счастлив, если так будет продолжаться весь сезон и я выиграю в Австралии в следующем году. Если я финиширую на восьмом месте в Барселоне или Канаде, для меня это ничего не изменит. Наберу ли я восемь или 22 очка в этом году, это тоже мало что изменит. Что же касается следующего года, когда в силу вступит новый регламент, то могу сказать, что мы действительно надеемся стать претендентами на чемпионство. Так что, отвечая на вопрос, я был бы рад сойти во всех гонках этого года», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

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