Звезда Indycar: никогда не мочился в машине до этой «Инди-500». Сделал это ещё до старта

Звёздный пилот IndyCar Конор Дейли (Juncos Hollinger Racing) признался, что помочился, ожидая старта недавней гонки «500 миль Индианаполиса».
«Никогда в жизни я не мочился в своей машине до этого воскресенья. Я сидел на стартовой решётке и думал: «Это лучшая машина, в которой я когда-либо ездил за всю свою жизнь. Мне придётся пописать в эту штуку». Я не шучу. Я на законных основаниях помочился в свою машину ещё до начала гонки», — сказал Дейли перед болельщиками после гонки.
Высказываясь об инциденте, Дейли с улыбкой заявил, что не уверен, что стало его причиной: то ли обострение диабета, то ли возраст.