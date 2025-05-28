«Определённо не Ферстаппен». Эксперт высказался о Пиастри после Гран-при Монако
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Гонщик и аналитик Майк Хеземанс поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Монако. Напомним, австралиец показал третий результат. Вторым был Шарль Леклер из «Феррари». Победу одержал напарник Оскара Ландо Норрис.
Формула-1 2025. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
25 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:40:33.843
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.131
3
Оскар Пиастри
McLaren
+3.658
«Все считают, что Пиастри просто великолепен и в той или иной степени стал новым богом. Я думаю, что он не так уж плох. В Монте-Карло он выступил не очень здорово. Пиастри неудачно стартовал и не поддал газу в квалификации, так что этого было недостаточно. Не думаю, что он настолько хорош. Он определённо не Макс», — приводит слова Хеземанса Racingnews365.
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