«Определённо не Ферстаппен». Эксперт высказался о Пиастри после Гран-при Монако

Гонщик и аналитик Майк Хеземанс поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Монако. Напомним, австралиец показал третий результат. Вторым был Шарль Леклер из «Феррари». Победу одержал напарник Оскара Ландо Норрис.

«Все считают, что Пиастри просто великолепен и в той или иной степени стал новым богом. Я думаю, что он не так уж плох. В Монте-Карло он выступил не очень здорово. Пиастри неудачно стартовал и не поддал газу в квалификации, так что этого было недостаточно. Не думаю, что он настолько хорош. Он определённо не Макс», — приводит слова Хеземанса Racingnews365.

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