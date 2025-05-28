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«Альпин» представила спецлоготип к 70-летию марки

«Альпин» представила спецлоготип к 70-летию марки
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Команда Формулы-1 «Альпин» представила спецлоготип к 70-летию марки.

Фото: BWT Alpine F-1 Team

Производитель гоночных и спортивных автомобилей «Альпин» был основан Жаном Ределе в 1955 году во Франции, с 1978 года является подразделением «Рено».

«Альпин» отметит свой 70-летний юбилей на предстоящем Гран-при Испании Формулы-1, который пройдёт с 30 мая по 1 июня в Барселоне. Пилоты команды, француз Пьер Гасли и аргентинец Франко Колапинто, представят специальные комбинезоны, приуроченные к юбилею.

Ранее издание oe24 сообщило, что Мик Шумахер может заменить Франко Колапинто в «Альпин».

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