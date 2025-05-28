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Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Испании

Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Испании
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Испании. Этап в Барселоне состоится с 30 мая по 1 июня.

«Гран-при Монако был для нас не самым захватывающим: мы всё сделали правильно, но в конечном счёте после результата в квалификации мало что могли сделать в самой гонке. Что касается Гран-при Испании, который станет заключительным из трёх подряд этапов, то мы надеемся, что покажем лучший результат и что-то более близкое к тому, что было в Имоле. Эта трасса со скоростными поворотами обладает большой историей. Здесь всегда приятно пилотировать. Испания – место, где я выиграл свою первую гонку Формулы-1, поэтому у меня с этим этапом связано много особенных воспоминаний. Надеюсь, на этой неделе мы сможем добиться максимума», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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