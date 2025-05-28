«Идеально». «Кик-Заубер» представил пиксельную ливрею к Гран-при Испании

Швейцарская команда Формулы-1 «Кик-Заубер» представила пиксельную ливрею к Гран-при Испании. Соответствующими фотографиями гоночный коллектив поделился на своей странице в социальных сетях.

«Идеально до пикселя», — говорится в описании к посту «Кик-Заубера».

Фото: Stake F1 Team KICK Sauber

Фото: Stake F1 Team KICK Sauber

Фото: Stake F1 Team KICK Sauber

Фото: Stake F1 Team KICK Sauber

Гран-при Испании будет проходить с 30 мая по 1 июня. «Кик-Заубер» в настоящий момент занимает 10-е место в Кубке конструкторов, имея в активе шесть очков. Лидером является гоночный коллектив из Великобритании «Макларен», на счету которого 319 баллов.

Ранее о предстоящем этапе в Барселоне высказался пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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