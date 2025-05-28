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Марко — о Гран-при Монако: уменьшить машины недостаточно, у Формулы-2 те же проблемы

Марко — о Гран-при Монако: уменьшить машины недостаточно, у Формулы-2 те же проблемы
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлении команд Формулы-1 на минувшем Гран-при Монако.

«Невероятно скучная гонка. Середина пелотона была зажата ещё сильнее, чем в прошлом году. Обгонять на этой трассе попросту невозможно, даже если вы на пять секунд быстрее. Уменьшить машины недостаточно. Машины Формулы-2 намного меньше, однако у них те же проблемы», — приводит слова Марко oe24.

Напомним, победителем Гран-при Монако стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку лидеров ещё один представитель «Макларена», австралиец Оскар Пиастри.

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